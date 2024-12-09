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Kütahya'da Spor Kursları Kesintisiz Devam Ediyor

Kütahya'da Spor Kursları Kesintisiz Devam Ediyor
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Gediz ilçesindeki İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, spor kurslarının normal seyrinde devam ettiğini açıkladı. Yeni atanan müdür Mecit Pehlivan, Kick-Boks branşı dışında tüm antrenörlerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki spor kurslarının normal seyrinde devam ettiği açıklandı.

Geçtiğimiz Kasım ayında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin'in görevinden ayrılmasının ardından yerine atanan Mecit Pehlivan, spor kurslarında herhangi bir aksama olmadığını belirtti. Pehlivan, yaptığı açıklamada, "Kick-Boks dışında tüm branşlarda antrenörlerimiz ve kursiyerlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Branşlarımızda herhangi bir problem yok. Kick-Boks Antrenörü konusunda ilgili kurumlara isteğimizi bildirdik. Ocak ayına kadar bu konunun da çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

Geçmiş dönemde yaşanan bazı olaylarla ilgili olarak başlatılan soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, olayla ilgili gerekli iç soruşturmayı yürütürken, Cumhuriyet Savcılığı'nın da konuya ilişkin adli süreci yönettiği bildirildi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Müdürlük yetkilileri, tüm süreçlerin titizlikle takip edildiğini ve spor faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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