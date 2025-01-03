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Kütahya'da Kız Öğrenci Yurtlarında Yeni Spor Salonları Açıldı

Kütahya'da Kız Öğrenci Yurtlarında Yeni Spor Salonları Açıldı
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Kütahya'da Zafertepe ve Dumlupınar Kız Öğrenci Yurtları'nda tamamlanan spor salonları, Vali Musa Işın'ın katılımıyla açıldı. Açılışta, spor salonlarının öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlaması vurgulandı.

Kütahya'da Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu ve Dumlupınar Kız Öğrenci Yurdu'nda yapımı tamamlanan spor salonlarının açılışı, Vali Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından projelendirilen tesislerin açılış törenine, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay da katıldı.

Törende konuşan Vali Işın, Dumlupınar Üniversitesi kampüsünde toplam 6 bin kız öğrencinin konakladığı iki yurt bulunduğunu belirtti. Açılışı yapılan spor salonlarının öğrencilerin sadece ders çalışmakla sınırlı kalmayıp, spor yaparak, dinlenerek ve sosyal-kültürel etkinliklerle kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlayacağını ifade etti. Bu tür tesislerin, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine ve boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacağını vurgulayan Vali Işın, öğrencilere bu imkanları sunmak için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Vali Işın, bu değerli tesisin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, yurt müdürleri ve çalışanlara teşekkür etti. Öğrencilerden de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Açılış programının ardından Vali Işın, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve onların taleplerini dinledi. Spor salonlarının, üniversite öğrencilerinin hayatına önemli katkılar sunması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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