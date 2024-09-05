Kütahya'da ikinci el esnafı öğrencileri bekliyor

KÜTAHYA - 50 binden fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya'da ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, öğrencilerin şehre gelmesini beklemeye başladı.

Kütahya'nın Balıklı Mahallesinde ikinci el eşya satan esnaflar, satışların artması için üniversitelerin açılmasını ve öğrencilerin şehre gelmesini bekliyor. İkinci el eşya fiyatlarının 300 ile bin 500 lira arasında olduğunu söyleyen ikinci el esnafı Hasan Hüseyin Kıyak, "Öğrencilerin bu saatten sonra ev kuracağını sanmıyorum. Dayalı döşeli eve aylık 3 bin, 5 bine giriyor, hiç kafası ağrımıyor. Ne elektrik, ne su, ne doğalgaz, internet, hiçbir faturayı üzerine almıyorlar" diye konuştu.

Öğrencileri beklediklerini belirten Kıyak, Burada 5-10 sene önce devamlı satış yapmaktan ayakta duramazdık, ama şu anda bizim sektörümüz bitik durumda" dedi.

İkinci el esnafı Yusuf Altınok ise hazırlıkları tamamladıklarını ve öğrencileri beklediklerini söyledi.