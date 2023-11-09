Kütahya'da hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Kütahya'da hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Kütahya'da spordan döndükten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ömer Uzuncaalan son yolculuğuna uğurlandı.
Kütahya'da hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
KÜTAHYA - Kütahya'da spordan döndükten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ömer Uzuncaalan son yolculuğuna uğurlandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Ömer Uzuncaalan, spordan döndükten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uzuncaalan, Kütahya Ulu Camiinde kılınan cenaze namazına Vali Vekili Fikren Zaman, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, ve mesai arkadaşları katıldı.
31 yaşında hayatını kaybeden 2 çocuk babası polis memurunun naaşı, cenaze namazının ardından, Evliya Çelebi Mezarlığında toprağa verildi.