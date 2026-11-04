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Kütahya'da gençler 'Yetimler Gençlere Emanet' projesinde sponsorluk üstlenecek

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Kütahya'da gençler 'Yetimler Gençlere Emanet' projesinde sponsorluk üstlenecek
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, gençlerin 'Yetimler Gençlere Emanet Projesi'nde gönüllü rol alacağını belirtti. Kütahya Gençlik Merkezi'ndeki toplantıda gençlerin bir yetim çocuğun sponsorluk desteğini üstlenmesi hedeflendi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Yetimler Gençlere Emanet Projesi" kapsamında gençlerin gönüllülük ve dayanışma hareketinde aktif rol alacağını belirtti.

Kütahya Gençlik Merkezi'nde proje hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini ifade eden İl Müdürü Bülent Küçük, projenin Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan yetim çocuklara düzenli destek sağlamayı amaçladığını söyledi. Proje kapsamında Yetim Sponsorluk Sistemi hakkında gençlere bilgi verildiğini aktaran Küçük, gençlerin gönüllülük esasıyla üstlenebileceği sorumlulukların da ele alındığını kaydetti. Gençlerin bir yetim çocuğun sponsorluk desteğini üstlenmesinin hedeflendiğini belirten Küçük, bu destekle çocukların eğitim, sağlık, gıda, barınma ve diğer temel yaşam ihtiyaçlarına katkı sunulacağını ifade etti. Gençlerin iyilik ve dayanışma hareketinde aktif rol almasının önemine dikkat çeken Küçük, projenin toplumsal faydasının büyük olduğunu vurguladı.

Bülent Küçük, gençlerin gönüllülük bilinciyle iyiliği büyüttüğünü, dayanışmayı güçlendirdiğini ve yetim çocukların geleceğine umut olduğunu belirterek, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu anlamlı projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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