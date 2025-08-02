Kütahya'da '5 Vakit Namaz, 1 Vakit Spor' Etkinliği Düzenlendi

Kütahya'da '5 Vakit Namaz, 1 Vakit Spor' Etkinliği Düzenlendi
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Spor Her Yerde' etkinliği, 350 Kur'an Kursu öğrencisinin katılımıyla Dumlupınar Spor Tesisleri'nde renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, sporun birleştirici gücü ve manevi değerler vurgulandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "5 Vakit Namaz, 1 Vakit Spor" projesi çerçevesinde Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik "Spor Her Yerde" etkinliği gerçekleştirildi.

Dumlupınar Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe 350 öğrenci katıldı. Gençlerin sporla buluşturulduğu program, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile protokol üyeleri de katılarak öğrencilere destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, yaptığı açıklamada, "Bu özel günde hem sporun birleştirici gücünü yaşadık hem de manevi değerlerimizi pekiştirdik. Gönüller bir oldu, dayanışma ve kardeşlik duyguları güçlendi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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