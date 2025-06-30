Kusurlu Telefonu İade Eden Öğretmene Tüketici Hakem Heyetinden Destek

Kusurlu Telefonu İade Eden Öğretmene Tüketici Hakem Heyetinden Destek
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Şanlıurfa'da bir öğretmen, MediaMarkt'ten aldığı kusurlu telefonu iade etmek istedi ancak mağaza kabul etmedi. Tüketici hakem heyetine başvuran öğretmen 6 ay sonra 145 bin TL'lik parasını geri aldı.

Şanlıurfa'da yaşayan öğretmen, teknoloji mağazası MediaMarkt'ten 145 bin 347 liraya aldığı cep telefonu kullanılmış ve kusurlu çıktı. Telefonu geri vermek isteyen öğretmen, mağazanın iadeyi kabul etmemesiyle başvurduğu tüketici hakem heyeti tarafından 6 ay sonra haklı çıktı.

Şanlıurfa'da yaşayan 53 yaşındaki öğretmen Fadıl Baran, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bulunan teknoloji mağazası MediaMarkt'ten, 145 bin 347 liraya iPhone 16 Pro Max telefon aldı. Aldığı telefonun kurulumunu yaptığı sırada başka bir kullanıcı adı ile telefonun daha önce açıldığını iddia eden öğretmen Baran, durumu yetkililere bildirdi. Yazılımla ilgili bir sorun olduğunu öne süren yetkililer, yaşanan dokunmatik ve navigasyon gibi sorunların giderildiğini belirterek telefonu öğretmen Baran'a verdi. Garantili ve kaskolu aldığı telefon nedeniyle mağdur olduğunu ve iade talebinin kabul edilmediğini öne süren Baran ise, tüketici hakem heyetine başvurarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.

6 ay sonra parası iade edildi

Başvurduğu Karaköprü Tüketici Hakem Heyetince haklı bulunan öğretmen Baran, yaklaşık 6 ay sonra telefonu tekrar mağaza yetkililerine teslim etti. 145 bin 347 lirasını geri alan Baran, mağduriyetinin giderilmesinde rol oynayan tüketici hakem heyetine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğretmen Fadıl Baran, "MediaMarkt'ten 145 bin TL'ye iPhone 16 Pro Max almıştım. Yenilenmiş ürün olarak çıktığını tespit ettik. Geri iade etmek istedik ancak ilgili satış mağazası bu talebimizi kabul etmedi. Bunun üzerine Karaköprü Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Tüketici hakem heyeti bilirkişi atadı. Bilirkişinin yaptığı inceleme sonucunda ürünün yenilenmiş ürün olduğu tespit edildi. Ürünü, ilgili mağazaya teslim ettim. Mağaza da benim paramı iade etti. Burada tüketici hakem heyetine, bilirkişiye ve diğer yetkililere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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