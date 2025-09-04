Kuşadası'nın Tarım Potansiyeli Ele Alındı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile bir araya gelerek Kuşadası'nın tarım potansiyeli konuşuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik'i makamında ziyaret etti. İlçe Müdürü Gürsel Doğan'ında eşlik ettiği ziyarette Kuşadası ilçesinin tarımsal potansiyeli ve yürütülen güncel projeler ele alındı. Kurumlararası iş birliğinin önemine vurgu yapılan ziyarette, ilçenin tarımını daha ileriye taşıyacak ortak çalışmalar hakkında verimli bir bilgi alışverişi gerçekleştirildi. - AYDIN