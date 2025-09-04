Haberler

Kuşadası'nın Tarım Potansiyeli Ele Alındı

Kuşadası'nın Tarım Potansiyeli Ele Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile bir araya gelerek ilçenin tarımsal potansiyelini ve güncel projeleri değerlendirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile bir araya gelerek Kuşadası'nın tarım potansiyeli konuşuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik'i makamında ziyaret etti. İlçe Müdürü Gürsel Doğan'ında eşlik ettiği ziyarette Kuşadası ilçesinin tarımsal potansiyeli ve yürütülen güncel projeler ele alındı. Kurumlararası iş birliğinin önemine vurgu yapılan ziyarette, ilçenin tarımını daha ileriye taşıyacak ortak çalışmalar hakkında verimli bir bilgi alışverişi gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.