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Kuşadası'nda lise öğrencileri Çanakkale gezisiyle tarihi alanları ziyaret etti

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Kuşadası'nda lise öğrencileri Çanakkale gezisiyle tarihi alanları ziyaret etti
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Bir Destandır Çanakkale' programı kapsamında Kuşadası'ndaki lise öğrencileri Çanakkale'ye düzenlenen geziye katıldı. Öğrenciler, savaşın yaşandığı toprakları ziyaret ederek tarihi olayları yerinde gördü ve Çanakkale ruhunu hissetti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bir Destandır Çanakkale' programı kapsamında Kuşadası'nda eğitim gören lise öğrencileri, Çanakkale'ye düzenlenen geziyle tarihe yolculuk yaptı.

Program kapsamında Çanakkale'ye giden öğrenciler, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı toprakları ziyaret etti. Ecdadın bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadeleyi yakından tanıma fırsatı bulan gençler, tarihi alanları görerek Çanakkale ruhunu yerinde hissetti. Tarihi ve milli değerlerin genç nesillere aktarılmasını amaçlayan programla öğrenciler, ders kitaplarında öğrendikleri tarihi olayları savaşın yaşandığı topraklarda görme imkanı buldu. Gençler için hem öğretici hem de unutulmaz bir deneyim olan gezi, Çanakkale destanının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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