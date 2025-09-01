Kuşadası'nda 2025-2026 Balıkçılık Av Sezonu Açıldı

Aydın'ın turizm cenneti Kuşadası'nda düzenlenen törenle 2025-2026 balıkçılık av sezonu başladı. Ege Denizi'nin bereketli sularına açılan balıkçılar, geleneksel "Vira Bismillah" duasıyla yeni sezona merhaba dedi.

Kuşadası Limanı'nda gerçekleştirilen tören kurban kesimiyle başladı. Halk oyunları ekibinin sunduğu gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Daha sonra dualar eşliğinde denize açılan ilk tekne, yeni sezonun bereketli geçmesi temennisiyle uğurlandı. Törende yapılan konuşmalarda, balıkçılık sektörünün bölge ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekilirken, sürdürülebilir avcılığın önemi vurgulandı. Deniz ekosisteminin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Yeni sezonda tüm balıkçılara kazasız, bereketli ve bol kazançlı bir dönem dileyen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, "Ege'nin maviliklerinde bu yılın umut dolu bir sezon olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemir, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Mustafa Sürmen, Su Ürünleri Kooperatifleri Aydın Merkez Birliği Başkanı Özgür Atacan, görevli personel ve çok sayıda davetli katıldı. - AYDIN