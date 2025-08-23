Kuruyemiş Satışı Durgun, Alım Gücü Düşüyor

Kuruyemiş Satışı Durgun, Alım Gücü Düşüyor
Eskişehir'de kuruyemiş satıcısı Recai Polat, alım gücündeki düşüşle birlikte kuru yemiş satışlarının azaldığını belirtti. Sağlıklı besinler arasında yer alan ürünlerin fiyatlarında bu yıl yüzde yüz artış yaşandığını ifade etti.

Kuru yemişlerin sağlığa yararlarından bahseden satıcı Recai Polat, alım gücünün düşmesiyle bu ürünlerin satışların azaldığını söyledi.

Eskişehir'de kuruyemiş satışı yapan Recai Polat, üzüm, hurma, kayısı, iğde, keçiboynuzu ve kuru incir gibi sağlığa faydalı pek çok ürünü müşterilerine sunduklarını söyledi. Kayısı, iğde ve keçiboynuzunun yaz aylarında daha çok tercih edildiğini belirten Polat, bu ürünlerin birden fazla şekilde tüketilebileceğini vurguladı.

"Bağışıklık dostu besinler"

Keçiboynuzunun kaynatılarak içildiğinde öksürük, balgam ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini dile getiren Polat, "Üzümün kan yapıcı kayısının ise kabızlığı giderici etkisinin olmasından dolayı bağışıklık dostu besinlerdir" ifadelerini kullandı.

Recai Polat, genellikle reçel ve marmelat olarak tüketilen aynı zamanda tatlı ekşi tadıyla bilinen iğde için "Ülser önleyicidir bununla birlikte kan hastalıkları ve uykusuzluğa da iyi gelir" dedi.

"Halkın alım gücü zayıfladı, fiyatlar arttı"

Bu yıl işlerin durgun geçtiğini dile getiren Polat, "Yaz sezonunda özellikle bayramdan sonra işlerimiz yüzde elli oranında düştü. Halkın alım gücü zayıfladı, geçen yıla göre bazı fiyatlarda yüzde yüz artış yaşandı" dedi.

Polat, hava şartlarından da etkilenen kuru yemişler için "Dolu yağışları üzüm ve kayısı sayısını olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini kullandı.

"Kuru yemişler soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor"

Ürünlerini soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini söyleyen Recai Polat, "1 yıllık ömre sahip olan bu besinleri yaz aylarında da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
