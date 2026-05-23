Bolu geçişinde bayram trafiği arttı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu zaman zaman durma noktasına geliyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor. Sabah saatlerine göre artan trafik yoğunluğu, kritik noktalarda trafiği zaman zaman durma noktasına getiriyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak başlamasıyla birlikte tatilcilerin yollardaki yoğun mesaisi devam ediyor. Uzun tatil fırsatını değerlendirmek üzere özellikle İstanbul'dan yola çıkarak Anadolu'nun ve Karadeniz'in çeşitli illerine gitmek isteyen sürücülerin oluşturduğu trafik, tatilin ilk gününün ilerleyen saatlerinde Bolu sınırları içerisinde etkisini daha da artırdı.

Trafik zaman zaman durma noktasına geliyor

Sabah saatlerinde akıcı seyreden yoğunluk, günün ilerleyen saatleriyle birlikte yerini uzun araç kuyruklarına bıraktı. Özellikle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde ve Karadeniz illerine gidişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında araç sayısındaki ciddi artış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM Otoyolu'nda oluşan araç kuyrukları ve ağır ilerleyen trafik ise dronla havadan görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
