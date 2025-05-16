Kurban Bayramı Öncesi Sivas'ta Bıçak Ustaları Yoğun Mesaiye Başladı

Kurban Bayramı Öncesi Sivas'ta Bıçak Ustaları Yoğun Mesaiye Başladı
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Kurban Bayramı'nın gelmesiyle Sivas'taki bıçak ustaları, vatandaşların kurban kesiminde kullanacağı bıçakları yetiştirmek için mesai saatlerini artırdı. Usta Emre Göçeri, taleplerin artacağını ve hazırlıkların bir yıl öncesinden başladığını açıkladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Sivas'ta bıçak ustaları yoğun mesaiye başladı. Vatandaşların kurban kesiminde kullanacağı bıçakları yetiştirmek için ustalar geç saatlere kadar çalışmaya başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Sivas'ta bıçakçılarda hareketlilik başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurban kesiminde kullanacağı bıçaklara olan talep, kentteki bıçak ustalarını harekete geçirdi. Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri, taleplere yetişmek için mesai saatini artırdı. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açan Göçeri, ilerleyen saatlere kadar bıçak bileme ve satış işlemlerine devam ediyor. Bayrama son 3 gün kala yoğunluğun çok fazla artacağını belirten Göçeri, hazırlıklara bir sen öncesinden başladıklarını vurguladı.

"Hazırlıklara başladık"

Bıçak ustası Emre Göçeri, müşterinin bıçak alırken dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu sene Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte şu an için talepler düşük fakat ilerleyen zamanda talepler artacaktır. Bizim hazırlıklarımız bir sene öncesinden başlamıştı. Kurban bıçaklarına ve farklı türde yüzme bıçaklarına talep var. Üretimi seri bir hale getirmeye başladık. Sivas bıçağında ağız açımı dediğimiz kısma dikkat ediyoruz. Müşterinin dikkat edeceği tek şey bu ağız açımına dikkatlice bakmasıdır. Vatandaşın dikkat edeceği en önemli şey budur. Bazı vatandaşlar bıçağı bulaşık makinesinde yıkamak için paslanmaz tercih ediyor. Bu işten anlayanlar ise makas çeliği alıyor. Şu an için toptana büyük yoğunluk var. Seri üretimde aşırı toptan çıkarıyoruz ama bileme açısından şu an için talep yok. Bayrama son üç gün kalası yoğunluk çok fazla artar ve çevrede iğne atacak yer kalmaz. Bir bıçağın yapımı eskiden 56 kez elden geçiyordu. Biz bu kaliteyi artırarak 21 kez elden geçecek şekilde düşürdük. Mutfak bıçağını ustamız 4 veya 5 saatte rahatlıkla yapabilir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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