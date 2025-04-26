Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarlarında Hareketlilik
Erzurum'un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik gözlemleniyor. Küçükbaş hayvanlar 10 bin TL'den başlarken, büyükbaş kurbanlıklar 80 bin TL'ye kadar çıkıyor. Satıcılar, fiyat artışının maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, alıcılar bütçelerine uygun kurbanlık arıyor. Yetkililer, denetimlerin sıkılaştırıldığını ve resmi satış noktalarından alışveriş yapılması gerektiğini vurguladı.
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.
Vatandaşlar kurbanlıklarını temin etmeye çalışırken, küçükbaş hayvanlar 10 bin TL'den başlıyor, büyükbaş kurbanlıklar 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Hayvan satıcıları, fiyat artışının kendilerinden değil, artan maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, alıcılar da bütçelerine uygun kurbanlık arıyor. Yetkililer, denetimlerin sıkılaştırıldığını ve kurban pazarlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını belirterek, vatandaşlara resmi kurban satış noktalarından alışveriş yapmaları yönünde uyarılarda bulundu.