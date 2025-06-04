Kurban Bayramı'nda Bıçak Satışları Arttı

Kurban Bayramı'nda Bıçak Satışları Arttı
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Kurban Bayramı'na iki gün kala Bolvadin'de bıçak satıcılarında yoğunluk oluştu. Müşteriler, yeni bıçak almak yerine eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak satıcılarında yoğunluk yaşanmaya başlarken, vatandaşların geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda yeni bıçak almak yerine eski bıçaklarını bilettikleri belirtildi.

Kurban Bayramına 2 gün kala bıçakçı esnaflarının dükkanları dolup taşmaya başladı. Bolvadin ilçesinde yaklaşık 30 yıldan bu yana baba mesleğini devam ettiren bıçak satıcısı Habib Akay, bayramın yaklaşmasıyla işlerinde gözle görülür artışlar yaşandığını ifade etti. Akay, müşterilerin yeni bıçaklar yerine daha çok eski bıçaklarını bilettiklerini kaydederek, "Bayrama sayılı günler kala işlerimizi arttı. Günlük yaklaşık bin 500 bıçak ve 500'e yakın satır ya da balta gibi kurban etini parçalamada kullanılan malzemeleri biliyoruz. Vatandaşlarımız mağdur olmaları için bıçak bilme işlerini son güne bırakmasınlar" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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