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Kuraklık Tehlikesi Türkiye'deki Üreticileri Endişelendiriyor

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MELTEM KARAKAŞ

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, kuraklık tehlikesine dikkat çekerek "2024 senesi Türkiye'deki, İç Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler için çok sıkıntılı olacağını görüyoruz" dedi.

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir'de bu yıl yağışların çok yetersiz olduğunu söyledi. Kuraklık tehlikesi konusunda üreticileri ve tüketicileri uyaran Çelikoğlu, kış mevsiminde özellikle Eskişehir'in hiç kar yağışı almadığını, havanın da çok çabuk ısındığını ifade etti. Çelikoğlu, bekledikleri yağışları alamadıkları için üreticilerin tedirgin olduğunu belirtti.

"ŞU ANDA BÜTÜN ÜRÜNLERİMİZ SIKINTIDA"

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kışın yağmur aldık biraz ama kar yağışı hiç almadık. Barajda su seviyemiz yüksek ama barajdan gelen belli bir kesimi suluyor. Eskişehir'in yüzde 70'i, yüzde 80'i barajın dışından sulandığı için hakikaten sıkıntı yaşıyoruz. Ekilen yazlık mahsuller hemen sulanmaya başladı. Ekilen arpa, buğdaylarda şu anda ikinci sulamayı yapan üreticilerimiz var. Kuraklık bu sene çok büyük bir tehlike. Yani şu önümüzdeki bir ay için meteorolojiyle görüşmelerimiz var. Kayda değer bir yağış gözükmüyor. Şu anda sıkıntımız çok fazla. Şu anda bütün ürünlerimiz sıkıntıda. Önümüzdeki bir ay içinde etkili bir yağış gözükmüyor. Bu sene üretici için çok sıkıntılı geçecek. Üreticiye sıkıntılı geçen her sezonun sonunda tüketici için de sıkıntı fiyat anlamında. Üreticilerin suya daha az ihtiyacı olan ürünleri ekmesi bizim tavsiyemiz. Ama onların da getirisi az olduğu için çiftçi ya kısmet deyip yağışlara güvenip ekim yapıyor. O da sıkıntı yaratıyor. Hakikaten bu sene, 2024 senesi Türkiye'deki, İç Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler için çok sıkıntılı olacağını görüyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

İç Anadolu Bölgesi Odunpazarı Türkiye Tarım Çevre Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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