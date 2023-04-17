KÜN'de Kapadokya Ekonomi toplantıları yapıldı

Kapadokya Ekonomi Toplantıları VI, 'Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Tarım' başlığı altında yapıldı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Kapadokya Ekonomi Toplantıları, 'Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Tarım' başlığı altında üniversitenin Mustafapaşa Yerleşkesi Medrese Binası A-1 Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız, Prof. Dr. Ruşen Yalçın Keleş, Prof. Dr. Ahmet Şahinöz, Prof. Dr. Uygun Aksoy, Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Cem Özkan, Prof. Dr. İbrahim Ak, Doç. Dr. Özgür Teoman, Arif Türk, Özge Çiçekli, Tuğba Akkurt Düzgün ve Öztekin Düzgün katıldı. Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak gelenekselleştirdiğimiz Kapadokya Ekonomi Toplantıları'nın altıncısı 'Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Tarım' konusuyla gerçekleştirildi.

Ekolojik sürdürülebilirlik ve ekolojik tarım konusuyla ilgili sektör temsilcileri, uzmanlar ve çevre illerdeki seçkin akademisyenlerin tartışmacı olarak yer aldığı toplantılarda, ekonomik büyüme ve ekolojik sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik çatısı altında kırsal kalkınma ve ekoloji etkileşimi, agroekoloji, organik tarım ve kırsal kalkınma, ekolojik tarımda sürdürülebilirlik ve biyolojik mücadele, Türkiye ihracatında ekolojik tarım ürünlerinin payı ve dış pazar analizi, ekolojik tarım konulu sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ve köyden kente dönüşte yaşanılan deneyimler münazara yapıldı. - NEVŞEHİR