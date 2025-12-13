Haberler

KumsLife'da temel atıldı
KumsLife Kooperatifi'nin zemin iyileştirmesi tamamlanan yapılarında temel atma töreni düzenlendi. Törende Ercan Sarıkaya, projenin Kayseri'nin en önemli yaşam ve yatırım projelerinden biri olduğunu vurguladı.

KumsLife Kooperatifi'nin zemin iyileştirmesi tamamlanan yapılarında temel atılması nedeniyle bir tören yapıldı. Törende konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, bugüne kadar atılan temellerin tamamlandığı gibi KumsLife Kooperatifi'nin de en güzel şekilde tamamlanacağını belirtti.

Kayseri'nin en önemli karma yaşam ve yatırım projesi olan KumsLife projesinin yapımında önemli bir adım daha atıldı. Projenin inşaatı için zemin etüt çalışmaları tamamlanan yapıları için temel atma töreni düzenlendi. Törene Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes İhtisas Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, KAYEMA Vakfı Yönetimi, KumsLife Kooperatifi Yönetimi ve üyeler katıldı. Törende konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Mobilyakent'te 832 iş yeri, Avrupa'nın en büyük karma AVM'si Kumsmall ve daha pek çok yatırıma imza attıklarını belirterek, tüm bu eserler gibi KumsLife Kooperatifi'nin de en güzel şekilde yapılarak üyelere teslim edileceğini söyledi.

Ferah ve konforlu bir yaşam

Dualar ve kurban kesilerek temeli atılan KumsLife Kooperatifi Kumsmall Mobilya AVM'nin hemen yanında 67 bin m2'lik alanda inşa ediliyor. Bu alanın sadece 17 bin metrekaresinde inşaat olacak. 50 bin 860 metrekaresi ise içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları, yürüyüş yolları ve sosyal yaşam alanları ile site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
