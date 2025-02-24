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Kumru'da Kar Kayak Eğlencesi Renkli Anlara Sahne Oldu

Kumru'da Kar Kayak Eğlencesi Renkli Anlara Sahne Oldu
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Ordu'nun Kumru ilçesinde vatandaşlar, iş insanları ve esnafların öncülüğünde kurulan kayak merkezinde kar yağışının tadını çıkardı. Etkinlikte yöresel yiyecekler ikram edilirken, katılımcılar kızak ve poşetlerle kayarak eğlendi.

Ordu'nun Kumru ilçesindeki iş insanları ve esnafların öncülüğünde sosyal medya üzerinden toplanan vatandaşlar, kar yağışının keyfini kendi imkanları ile oluşturdukları kayak merkezinde çıkardı.

Kumru ilçesinde iş insanları ve esnaflar, vatandaşların da katılımı ile Fizme Mahallesi'nde yaklaşık 500 metrelik kayma alanı oluşturdu. Trafiğe kapalı bir alanda bu yıl ikincisi düzenlenen kar kayak eğlencesine yoğun katılım olurken, etkinliğe yardımcı olan esnaflar tarafından katılımcılara yöresel yiyecekler ve çay ikram edildi. Festival havasında geçen etkinlikte katılımcılar, birbirine tutunarak karda kaydı.

Eğlencede yaklaşık 50 kişinin tek seferde kızak ve poşetler yardımıyla birbirilerinden destek alarak kayması renkli anlara sahne olurken, sonrasında ise katılımcılar kızak ve poşetler yardımıyla teker teker kaydı. Etkinlik, gün boyu devam etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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