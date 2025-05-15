Kula'da 19 Mayıs Kutlamaları Başladı

Kula'da 19 Mayıs Kutlamaları Başladı
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Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlandı. İlk gün, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma programı ile kutlamalar yapıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma programı ile başladı. Kutlamalar çerçevesinde 21 Mayıs'a kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kula'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı kutlamaları, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma programı ile başladı. Hafta boyunca düzenlenecek programların ilk gününde Ekin Pazarı mevkiinden Yunus Emre Kent Meydanı'na kadar Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Akabinde Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Özlem'in çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreninin ardından alanda bocce branşı tanıtım etkinliği düzenlenirken, kurulan spor ve eğlence parkurlarında öğrenciler ve vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 21 Mayıs Çarşamba gününe kadar düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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