Küçükçekmece'deki "Parklarda Sanat Var" etkinliklerine ilgi yoğun oldu

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği "Parklarda Sanat Var" etkinliği Cennet Meydan'da sevilen sanatçı Melek Büyükçınar konseriyle başladı. 15 Eylül'e dek 15 ayrı noktada devam edecek olan programların ilk etkinliğine Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların halaylar ve oyunlarla eşlik ettiği konserde, Melek Büyükçınar ve orkestrası performanslarıyla tam not aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Parklarda Sanat Var" etkinlikleri birbirinden nitelikli sanat aktiviteleriyle 7'den 70'e herkesi sanatla bir araya getiriyor. Gün boyunca devam eden etkinlikler çerçevesinde Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi karşısı Havuzlu Park, İnönü Mahallesi Şehit Piyade Er Lokman Eker Parkı, Yarımburgaz Hasanoğlu Deresi Parkı'nda gerçekleştirilen ritim,ebru, tasarım, matematik atölyelerinde alanında uzman eğitmenlerle birlikte keyifli vakit geçiren çocuklar, açık havada hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Cennet Meydan ve Göl Kenarı'ndaki açık hava sinema gösterimine katılan vatandaşlar da 'Dedemin İnsanları ve Beynelmilel' filmlerini sevdikleriyle birlikte izleyerek, açık havanın tadını çıkardı.

" Küçükçekmece'de herkes için sanat var"

Kentlinin sanat aktivitelerine katılımını teşvik etmek amacıyla kültür-sanat etkinliklerini açık havaya taşıdıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece'de herkes için sanat hedefiyle gerçekleştirdiğimiz 'Parklarda Sanat Var' etkinlikleri, vatandaşlarımızın büyük ilgisiyle sürüyor. Bir ay boyunca devam edecek programla, Küçükçekmece'nin her yerine sanatı taşıyacağız ve sanatseverlerle buluşturacağız. Yoğun ilgileri için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Etkinliklerimize katılan 7'den 70'e herkes, kendisi için bir sanat aktivitesi bulabilir. Doğanın içinde sanatı soluyacağımız, yaz akşamlarının tadını hep birlikte çıkaracağımız etkinliklerimize tüm İstanbul halkını bekliyoruz" diye konuştu.

Küçükçekmece'nin parkları ve meydanları bir ay boyunca sinema gösterimleri, konserler ve caz günlerinden oluşan kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra her yaşa hitap eden sanat atölyelerine ev sahipliği yapacak. 'Parklarda Sanat Var' etkinlikleri, 15 Eylül'e dek Selçuklu Parkı Amfi, Seyir Parkı, Sultanmurat Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Söğütlüçeşme Mahalle Parkı, Yaşar Kemal Sanat Evi, Sefaköy Atatürk Parkı, Atakent Mahallesi Menekşe Parkı, Fevziçakmak Meydan, Kanarya Mahallesi İskete Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Kemal Parkı'nda devam edecek. - İSTANBUL