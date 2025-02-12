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Küçükbaş Hayvancılık Kepsut'ta Yüzleri Güldürüyor

Küçükbaş Hayvancılık Kepsut'ta Yüzleri Güldürüyor
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Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki Şeremetler Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık, mezbahada kesim ücretlerinin artmasıyla mal sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Ancak, bölgedeki hayvancılar kurtlarla ilgili çözüm bekliyor.

Balıkesir Kepsut Şeremetler Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yüzleri güldürüyor. Küçükbaş hayvanların mezbahaa kesim ücreti mal sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Kırsal Şeremetler mahallesinde çocukluğundan bugüne hayvancılıkla ilgilenen Süleyman Avcı, küçükbaş havan kesiminin mezbahada kilosu 520 TL'den kesildiğini ifade etti.

Küçükbaş hayvan yetiştirmenin birçok zorluğu olduğunu belirten Süleyman Küçük şunları söyledi: "Fiyatlar bu şekilde devamlılık arz ederse hayvancılıkla uğraşanlar da devamlılık sağlar. Geçtiğimiz dönemlerde artış gösteren yem fiyatları, düşük fiyatlarda satılan ve kesime giden hayvanlar sebebiyle piyasalarda fiyat değişkenliği yaşandı. Bir çok kişi hayvancılığı bırakmıştı. Son aylarda yükselişe geçen küçükbaş hayvanların fiyatındaki düzeyli artış devam ederse hayvancılıkla uğraşanlar tekrar harekete geçer. Bir de Şeremetler Mahalle sakinleri olarak çözüm bekleyen bir sorunumuz var. Yaz geldiğinde hayvanlarımızı gece yaylımı yapamıyoruz. Nedeni ise sürülerimize gelen kurtlar. Buradan yetkililerden destek bekliyoruz. Hayvancılık yapan birkaç kişiyiz. Eğer çözüm bulunmazsa bizler de hayvancılığı bırakabiliriz" - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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