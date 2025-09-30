Kuantum Siber Güvenlik, Zonguldak Teknopark'ta Gelecek Hedeflerini Açıkladı

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu Zonguldak Teknoparkta faaliyet gösteren Kuantum Siber Güvenlik AŞ yerinde ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Tuncay Karaman, Kuantum Siber Güvenlik'in bugüne kadar yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları, başarı hikayesi ve gelecek vizyonu hakkında heyete kapsamlı bilgiler sundu.

Yerli ve Patentli Güvenlik Duvarı, Teknoloji Sanayi Bakanlığında 7. Siber Güvenlik Eko Sisteminin Güçlendirilmesi Zirvesinde Yerli ve Milli Teknoloji Geliştirme Ödülüne Layık görülmüştü.

2019 yılında KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon desteği ile kurulan Kuantum Siber Güvenlik A.Ş., kuruluşundan bu yana TÜBİTAK TEYDEB başta olmak üzere devletimizin sağladığı çeşitli destek programlarından toplam 420 Bin Dolar hibe alarak büyümesini sürdürdü. Bu süreçte şirket, Türkiye'nin ilk ve tek patentli yerli güvenlik duvarı cihazını geliştirerek kritik öneme sahip işletmelerin yanı sıra birçok sektörde aktif kullanımına sundu.

2023 yılında İhlas Holding A.Ş. ile gerçekleştirilen stratejik yatırım ortaklığı sayesinde, Kuantum Siber Güvenlik ürünlerinin pazarlama ve satış gücü önemli ölçüde artarken, müşteri portföyü de hızla genişledi.

CEO Tuncay Karaman, önümüzdeki iki yıl içerisinde 100 kişilik kadro ile Zonguldak Teknopark'ta Ar-Ge Merkezi statüsüne geçmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, Zonguldak'ı siber güvenlik alanında bir çekim merkezi haline getirmek için büyük ölçekli bir siber güvenlik simülasyon merkezi kurulacağını belirtti.

Tuncay Karaman konuşmasında, "Büyük bir inanç ve kararlılıkla sürdürdüğümüz bu milli teknoloji hamlemizi Sayın Valiliğimize de arz edeceğiz. Amacımız, ilimizi ve ülkemizi siber güvenlik alanında bir üst konuma taşımaktır." dedi. - ZONGULDAK