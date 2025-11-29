Haberler

KSBÜ ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden İş Birliği Protokolü

KSBÜ ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden İş Birliği Protokolü
Güncelleme:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile öğrencilere yönelik eğitim, kültür ve spor faaliyetlerini geliştirmek için bir protokol imzaladı. Protokol, öğrencilerin bağımlılıkla mücadele, gönüllülük ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında desteklenmesini hedefliyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, öğrencilere yönelik eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetleri geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile Kütahya İl Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük tarafından imza altına alındı.

İş birliği kapsamında, öğrencilerin bağımlılıkla mücadele, gönüllülük, sosyal sorumluluk ve kişisel gelişim konularında desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması da protokolün önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Protokol; üniversite ile il müdürlüğünün ortak spor organizasyonları, bilimsel araştırmalar, sosyal sorumluluk projeleri ve gençlik programlarını birlikte yürütmesini öngörüyor. Bu kapsamlı iş birliğiyle öğrencilerin hem akademik hem sosyal yönden daha güçlü desteklenmesi amaçlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
