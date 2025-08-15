Kozan'da Limon Dondurması Satışıyla Sıcak Havaya Meydan Okuyan Genç

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Mehmet İldeniz, 46 derece sıcakta sarı şalvarı, sarıya boyalı bisikleti ve termosuyla ilçenin meşhur limon dondurmasını satıyor.

İlçede yaşayan Mehmet İldeniz (26), sarı şalvarı, sarıya boyadığı bisikleti ve termosu ile ilçenin sevilen simalarından biri haline geldi. İlçenin meşhur limon dondurmasını tanıtmak ve satmak için sokak sokak gezen İldeniz, 46-47 dereceyi bulan sıcaklara aldırmadan ekmeğini bisikleti ile mahalle mahalle gezip büyük emek vererek kazanıyor. Özel diktirdiği sarı şalvarı ve termosuyla dikkat çeken İldeniz'in, kimi günlerde bazen bir günde 20 kilogram limon dondurması sattığı öğrenildi.

Yolda ve trafikte onu görenlerin güldüğünü ama işini sevdiği için bunu sorun etmediğini belirten Mehmet İldeniz, "Kozan'da limon dondurması satıyorum. Ayakkabım, şalvarım, termosum, bisikletim sarı, tişörtüm, ayakkabım sarı. Limon dondurması sarı olduğu için böyle bir kombin yaptım. Çocuklar sıcakta sevinsin, serinlesin istiyorum. Günlük 1, bazen 2 termos dondurma satıyorum. Özellikle ara mahalleleri geziyorum. Ulaşamayanlara dondurma ulaştırmak istiyorum. Görenler gülüyor ama benim için sorun değil, işimi severek yapıyorum. Sıcakta zor oluyor ama işimi severek yaptığım için benim için sorun değil. Sloganım 'dondurma limon, buz gibi limon, limon dondurma'" dedi.

Çocuklardan 10 yaşındaki Özer Ateş ise limon dondurmasını çok sevdiğini belirterek, "Mehmet abi mahallemize gelir bağırır, biz de koşarak iner dondurma yeriz" diye konuştu. - ADANA