Köyceğiz Kaymakamı Kumcu, zeytinyağı fabrikasında inceleme yaptı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mert Kumcu, zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek üretim ve sektör hakkında bilgi aldı. Ziyarette zeytinin dış piyasadaki yeri değerlendirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mert Kumcu, faaliyetine devam eden zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek, işletme sahibi Yüksel Turan'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Köyceğiz'in önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinyağının üretimi, satışı ve zeytinin dış piyasadaki yeri ile ilçe ve ülke ekonomisi açısından ekonomik gelişmeler değerlendirildi. Zeytinyağı fabrika üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Kumcu'ya, zeytinyağı fabrikası sahibi Yüksel Turan sektör ile ilgili bilgiler verdi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ziyarette çalışanlara kolaylıklar diledi. Zeytinin hasattan sonra zeytinyağı olarak sofraya geliş sürecini yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarete, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Zeytinalanı Mahallesi Muhtarı Sezgin Koçyiğit ve İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
