Köyceğiz'de Su Sporları ve Kamp Eğitim Merkezi Olimpiyat Hazırlık Merkezi Oluyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapımı devam eden Su Sporları ve Kamp Eğitim Merkezi'nin, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne dönüştürülmesinde sona yaklaşıldı.

İnşaatın tamamlanmasıyla Köyceğiz'in kano, kürek ve su sporlarında olimpik başarılara ev sahipliği yapacağı belirtildi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, durgun su sporlarında (kano, kürek) dünyanın en önemli lokasyonlarından biri olan Köyceğiz Gölü kenarında inşaatında sona yaklaşılan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUĞLA