Haberler

Köyceğiz'de hafta sonu ikinci el pazarı kuruldu

Köyceğiz'de hafta sonu ikinci el pazarı kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafta sonu kurulan ikinci el pazarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle iki gün boyunca açık kaldı. Tezgahlarda her türlü ürün satılırken, öğleden sonra havanın serinlemesiyle alışveriş canlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafta sonu kurulan ikinci el pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Köyceğiz'de hafta sonu kurulan ikinci el pazarı iki gün boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için açık kaldı. Köyceğiz Öğretmen Evi binasının önünde kurulan tezgahlar, Atatürk Kordonu boyunca Sinema Festival Alanına kadar devam etti. Tezgahlarda her türlü ürün, eşya satışa sunuldu. Tüm tezgahlarda alışveriş için toplanan vatandaşlar pazarda hareketlilik oluşturdu. Vatandaşlar yiyecek stantlarından da bol bol alışveriş etti. İkinci el pazarında sabah öğleye kadar sıcak olması nedeniyle alışveriş zayıf kaldı, öğleden sonra havanın serinlemesiyle alışveriş canlandı. İkinci el pazarında alışverişini tamamlayan vatandaşlar kordonda bulunan işletmeleri de ihmal etmedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara için geri sayım

Beşiktaş'ta transfer bitmek üzere!
Türkiye'de forma giyen Ryan Mendes'e tecavüz suçlaması

Türkiye'de forma giyen yıldız futbolcuya tecavüz suçlaması
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden

Gözlerinin yaşına bakmadı! Real Madrid'de tam 7 ayrılık birden
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı

Osimhen'i çılgına çeviren olay! Aracından inip herkesi azarladı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı