Köyceğiz'de 19 Mayıs coşkusu yaşandı

Köyceğiz'de 19 Mayıs coşkusu yaşandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen kutlama programı Hükümet Konağı önünde Çelenk koyma töreni ile başladı. Hükümet Konağı'ndan Gençlik Merkezi'ne kadar gençlik yürüyüşü yapıldı. Köyceğiz Gençlik Merkezi önünde devam eden programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı okunmasının ardından Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Şiirlerin okunması, taekwondo gösterisi, halkoyunları gösterisi gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilmesi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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