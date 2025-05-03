Köşk'te Uçurtma Şenliği Coşkusu
Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Uçurtma Bizden, Eğlence Sizden' temalı uçurtma şenliği, yüzlerce çocuğun katılımıyla Köşk Satvet Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Rengarenk uçurtmalar, çocukların gökyüzüne saldığı baharın coşkusunu yansıttı.
Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 'Uçurtma Bizden, Eğlence Sizden' sloganıyla Köşk Satvet Stadyumu'nda uçurtma şenliği düzenlendi.
Köşk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köşk Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği'ne yüzlerce çocuk katıldı. Uçurtma şenliğine katılan çocuklara uçurtmalar dağıtıldı. Rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne salan çocuklar, baharın coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinlik, çocuklardan ve katılımcılardan büyük beğeni toplarken, gelecek yıllarda da devam etmesi dileğinde bulundular. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel