Köşk'te Ceviz Hasadı Sona Yaklaşıyor: Kalite Yüzleri Güldürüyor

Köşk'te Ceviz Hasadı Sona Yaklaşıyor: Kalite Yüzleri Güldürüyor
Aydın'ın Köşk ilçesinde ceviz hasat sezonu sona yaklaşırken, üreticiler topladıkları cevizleri geleneksel yöntemlerle işliyor. Düşük rekolteden dolayı kalitenin yüksek olması, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Köşk'te ceviz hasadında sona yaklaşılırken, üreticiler topladıkları cevizleri geleneksel yöntemlerle kabuklarından ayırıp satışa hazırlıyor. Düşük verime rağmen bu sene ürün kalitesi üreticilerin yüzünü güldürdü.

Aydın'ın Köşk ilçesinde ceviz hasadında sona yaklaşılırken, üreticiler topladıkları cevizleri kabuklarından ayırarak satışa hazırlıyor. Köşk ilçesinin kuzey kesimlerinde yer alan köylerde ceviz hasadı tüm hızıyla sürüyor. Yayla köylerinde yaşayan üreticiler, incir ve zeytinle birlikte en önemli geçim kaynaklarından biri olan cevizleri geleneksel yöntemlerle işliyor. Ağaçlardan sırıklarla düşürülen cevizler kadınlar tarafından toplanarak gölgede dinlendiriliyor. Ardından yeşil kabukları soyulan cevizler yıkanıp kurutularak satışa hazır hale getiriliyor. Yılların tecrübesiyle cevizlerin iç kısmına zarar vermeden soyulan kabuklar bir yanda birikirken, cevizler de pazarlarda yerini almak için hazırlanıyor.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte ceviz hasat sezonuna girdiklerini belirten Baklaköy Mahallesi çiftçilerinden Ahmet Kahraman, bu yıl kalitenin normal, rekoltenin ise düşük olduğunu belirtti. Bu sene cevize soğuk vurduğunu ifade eden Kahraman, üreticinin en güzel şekilde ürünü ürettiğini şimdi iyi bir fiyatla emeklerinin karşılığını almayı beklediklerini söyledi. Cevizin bu yıl yaş olarak 100-150 TL civarında olduğunu söyleyen Kahraman, bu yıl az olduğu için cevizin kıymetli olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
