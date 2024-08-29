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Korsan Taksiciler Hatay'da Ticari Taksicileri Zorluyor

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde ticari taksi esnafı, korsan taksiciler yüzünden zor günler geçiriyor. Korsan taksicilerin var olması asıl taksicilerin iş hayatını ve kazançlarını olumsuz etkiliyor.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde hayata tutunmaya ve ekmek parasını kazanmaya çalışan ticari taksi esnafı, korsan taksiciler yüzünden zor günler geçiriyor.

Asrın felaketi sonrası Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan ticari taksiciler, işlerine geri dönmeye karar verdiler. İşlerine kaldıkları yerden devam eden taksiciler, deprem sonrası artmaya devam eden korsan taksici sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Korsan taksicilerin var olması asıl taksicilerin iş hayatını ve kazançlarını olumsuz etkiliyor. Araçların hepsi kurallarına gören donanımlı olan taksiciler, hiçbir belgesi ve can güvenliği olmayan korsan taksilerin sürekli işlerine müdahale etmesinden muzdarip duruma düştüler. Korsan taksilerin Hatay'da sayılarının arttığını belirten ticari taksiciler, şehirde yaşayan berber, garson, simitçi ve diğer işlerde çalışan kişilerin korsan taksicilik yaptıklarını iddia ediyor.

"Vatandaş canını 3-5 lira için hiçe saymasın"

Deprem sonrası hayata tutunmaya çalıştıklarını ama korsan taksilerin izin vermediğini ifade eden taksici Yunus Söker, "Ben 5 yıldır taksiciyim. 6 Şubat depreminden dolayı çok büyük zararlar gördük. Bu gördüğümüz zararlardan dolayı kendimizi işimizin başına tekrardan düzeltmeye çalıştık. Bir şekilde hayata tutunmayı, bir şekilde evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Vergimizi ödemeye çalışıyoruz. Korsanlardan dolayı bunu ve lakin yapamıyoruz. Çünkü bunun berbere var, bunun marketçisi var, bunun her türlü insandan buraya gelip simitçi bile yani gelip burada korsan yapıyor ve çok rahat bir şekilde yapıyor. Korsanlara binmeyin. Hayat sigortaları yok. Allah korusun bir kaza geçirdiği zaman hiçbir şeyi yok. Bizim koltuklarımıza varana kadar her şey sigortalıdır. Vatandaş kendini ve canını 3-5 lira için hiçe saymasın ve bizle de aynı fiyata gidiyorlar. Bunun farkında değiller. Biz elimizden geldiği kadar her vatandaşımıza elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Simitçisi, berberi ve diğerleri korsan taksicilik yaptıkları için hangi biriyle uğraşacağımızı bilmez olduk"

Taksici arkadaşlarıyla mağdur olan ve korsan taksilerle mücadele edemediklerini dile getiren taksici Mustafa Gitgel, "6 Şubat depreminden dolayı yaşadığımız mağduriyetten dolayı; evlerimiz yıkık olduğundan taksicilik işinde çalışıyoruz. Araçlarımız var. Araçlarımızın vergisi sigortası ağır oluyor. Geçen hafta ben sigorta için 23 bin 610 TL ödedim. Burada çalıştığımız yerde korsan taksilerle mücadele ediyoruz. Simitçisi, berberi ve diğerleri korsan taksicilik yaptıkları için hangi biriyle uğraşacağımızı bilmez olduk. Bir an önce şu korsanların önünü kesip bizim daha rahat çalışmamızı, vergimizi ve sigortamızı ödeyebilmemiz için bunu büyüklerimize ben arz ediyorum. Tüm taksici arkadaşlarımla beraber şu anda mağdur durumdayız. Korsanlarla mücadele edemiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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