Kop Tüneli Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Kop Tüneli'nde yerinde incelemelerde bulundu. Toplam uzunluğu 11,2 kilometre olacak tünel, yolculuk süresini kısaltacak ve önemli tasarruflar sağlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Kop Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
Toplam uzunluğu 11,2 kilometre olacak tünel, 6 buçuk kilometrelik çift tüp ve 2x2 şeritli bölünmüş yol standardıyla hizmet verecek. Proje kapsamında 4,7 kilometrelik bağlantı yolları da bulunuyor.
Mevcutta 45-55 dakikada aşılan Kop Geçidi, tünelin tamamlanmasıyla 6 buçuk kilometre kısalacak, yolculuk süresi 15-20 dakikaya düşecek. Proje sayesinde yıllık 235,3 milyon TL zamandan, 62,1 milyon TL akaryakıttan tasarruf sağlanması ve karbon emisyonunun 3 bin 619 ton azaltılması hedefleniyor.
Ulaştırma projeleriyle bölgeyi daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşturmayı amaçlayan tünel, Erzurum-Trabzon hattı ve Gürbulak bağlantısıyla ekonomik ve sosyal canlılığı da artıracak. Tünelde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BAYBURT