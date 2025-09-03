Kop Tüneli Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Kop Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Toplam uzunluğu 11,2 kilometre olacak tünel, 6 buçuk kilometrelik çift tüp ve 2x2 şeritli bölünmüş yol standardıyla hizmet verecek. Proje kapsamında 4,7 kilometrelik bağlantı yolları da bulunuyor.

Mevcutta 45-55 dakikada aşılan Kop Geçidi, tünelin tamamlanmasıyla 6 buçuk kilometre kısalacak, yolculuk süresi 15-20 dakikaya düşecek. Proje sayesinde yıllık 235,3 milyon TL zamandan, 62,1 milyon TL akaryakıttan tasarruf sağlanması ve karbon emisyonunun 3 bin 619 ton azaltılması hedefleniyor.

Ulaştırma projeleriyle bölgeyi daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşturmayı amaçlayan tünel, Erzurum-Trabzon hattı ve Gürbulak bağlantısıyla ekonomik ve sosyal canlılığı da artıracak. Tünelde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BAYBURT