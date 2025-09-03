Haberler

Kop Tüneli Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Kop Tüneli Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Kop Tüneli'nde yerinde incelemelerde bulundu. Toplam uzunluğu 11,2 kilometre olacak tünel, yolculuk süresini kısaltacak ve önemli tasarruflar sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Kop Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Toplam uzunluğu 11,2 kilometre olacak tünel, 6 buçuk kilometrelik çift tüp ve 2x2 şeritli bölünmüş yol standardıyla hizmet verecek. Proje kapsamında 4,7 kilometrelik bağlantı yolları da bulunuyor.

Mevcutta 45-55 dakikada aşılan Kop Geçidi, tünelin tamamlanmasıyla 6 buçuk kilometre kısalacak, yolculuk süresi 15-20 dakikaya düşecek. Proje sayesinde yıllık 235,3 milyon TL zamandan, 62,1 milyon TL akaryakıttan tasarruf sağlanması ve karbon emisyonunun 3 bin 619 ton azaltılması hedefleniyor.

Ulaştırma projeleriyle bölgeyi daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşturmayı amaçlayan tünel, Erzurum-Trabzon hattı ve Gürbulak bağlantısıyla ekonomik ve sosyal canlılığı da artıracak. Tünelde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha

Galatasaray'dan aylarca konuşulacak bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran'dan Fikret Orman görüntüleri sonrası ilk açıklama

Yasak aşk kameralara yansıdı, ünlü model sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.