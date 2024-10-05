Üye Girişi
Haberler

Konya'nın Kulu İlçesinde 1500 Aileye Kömür Dağıtımı Yapıldı

Konya'nın Kulu İlçesinde 1500 Aileye Kömür Dağıtımı Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 1500 muhtaç aileye toplam 1500 ton kömür dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım, çevre mahallelere doğrudan ve Kulu Kapalı Spor Salonu yakınında belirlenen ailelere yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin 500 aileye kömür dağıtıldı.

Kulu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kulu genelinde bulunan yardıma muhtaç vatandaşlar için kömür dağıtımı yapıldı. Torbalanmış kömürlerin taşıma araçları ile direkt olarak çevre mahallelere dağıtımı yapılırken, Kulu merkez mahallelerinde bulunan yardıma muhtaç aileler için Kulu Kapalı Spor Salonu yakınına indirilen kömürler Kaymakamlığın belirlediği vatandaşlara birer ton olmak üzere toplamda bin 500 ton kömür dağıtıldı. Yardıma muhtaç ailelere gerektiğinde takviye olarak dağıtıma devam edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Yerel Haberler Ekonomi Güncel Yerel Yaşam konya Spor Kulu

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak? Düğüm Salonu filmi konusu ne, oyuncuları kim, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı? Yalan CANLI izle! 5 Ekim Kanal D Yalan 18. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu SON BÖLÜM? Foça yangın söndü mü SON DAKİKA? İzmir Foça yangın son durum ne 5 Ekim Cumartesi? Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu? Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı? Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 147. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Cinsel içerikli VİDEOSU çıkan hakemler kim, (TFF) isimleri ne? O.E. ve E.K. VİDEOSU yayınlandı mı (Uygunsuz)? Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti?
title