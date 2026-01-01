Haberler

Konya'da esnaf odalarında seçim süreci başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı 84 odanın seçim süreci, 2 Ocak 2026'da başlayacak ve son genel kurul 31 Mart 2026'da gerçekleştirilecek. Başkan Muharrem Karabacak, esnaf ve sanatkarların sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini belirtti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı 84 odanın seçim süreci, 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla başlıyor. Süreç, 31 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek son genel kurul ile tamamlanacak.

2026 yılıyla birlikte başlayacak olan seçim sürecinde; Yönetim, Denetim, Disiplin ve Oda Başkanlarıyla birlikte Konya genelindeki 84 odanın genel kurullarına katılım sağlanacak. Bu kapsamda şehrin dört bir yanında düzenlenecek genel kurullarda esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelinecek.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana "Derdi olmayanın sevdası olmaz" anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 84 meslek odası ve 65 bin esnaf ve sanatkarın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye, güçlü sesi olmaya ve yükünü omuzlamaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. Başkan Karabacak, genel kurulların esnaf ve sanatkarlara, Konya'ya, ülkeye, teşkilata, odalara, başkanlara, kurullara ve tüm personele hayırlı olmasını temenni etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Efsane isim veda etti

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Efsane isim veda etti
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı