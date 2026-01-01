Konya'da esnaf odalarında seçim süreci başlıyor

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı 84 odanın seçim süreci, 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla başlıyor. Süreç, 31 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek son genel kurul ile tamamlanacak.

2026 yılıyla birlikte başlayacak olan seçim sürecinde; Yönetim, Denetim, Disiplin ve Oda Başkanlarıyla birlikte Konya genelindeki 84 odanın genel kurullarına katılım sağlanacak. Bu kapsamda şehrin dört bir yanında düzenlenecek genel kurullarda esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelinecek.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana "Derdi olmayanın sevdası olmaz" anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 84 meslek odası ve 65 bin esnaf ve sanatkarın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye, güçlü sesi olmaya ve yükünü omuzlamaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. Başkan Karabacak, genel kurulların esnaf ve sanatkarlara, Konya'ya, ülkeye, teşkilata, odalara, başkanlara, kurullara ve tüm personele hayırlı olmasını temenni etti. - KONYA