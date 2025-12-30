Haberler

Konya'da kooperatifçiliğin kahramanları ödüllendirildi

Konya, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında 'Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar' temalı ödül törenine ev sahipliği yaptı. Törende, kooperatifçiliğin kahramanlarına plaketler verildi.

Konya'da 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı çerçevesinde "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" temalı ödül töreni düzenlendi.

Program, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Konya'da kooperatifçiliğin kahramanlarına plaket takdim edilen programda konuşan Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, "2025 yılının Uluslararası Kooperatif Yılı olması vesilesiyle hem farkındalık oluşturma hem de ülkemizde geliştirme çabalarının olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ticaret ve üretim şehri olan Konya'mızın tarım, gıda, esnaf, kadın kooperatifleri başta olmak üzere güçlü bir kooperatifçilik potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü olarak bizler de bakanlığımızın politikaları çerçevesinde kooperatiflerimizin eğitim, rehberlik, denetim süreçlerini titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ise "Bugün, Uluslararası Kooperatifler Yılı vesilesiyle düzenlenen 'Kooperatifçiliğin Kahramanları Ödül Töreni' için bir aradayız. Yürüttükleri özverili ve kıymetli çalışmalarla bölgemizin her açıdan gelişimine ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sunan; bu katkılarıyla ödül almaya hak kazanan tüm kooperatiflerimizi yürekten tebrik ediyorum. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak; kooperatiflerimize katkı sağlayacak, karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretecek tüm projelere desteğimizin artarak süreceğini bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kooperatiflere plaket verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
