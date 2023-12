Konak Belediye Başkanı Abdül Batur İzmir Esnaf Odası'nı Ziyaret Etti

Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, İzmir Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Başkan Batur, esnafın sıcak karşılamasına teşekkür ederek, her zaman esnaf dostu belediye başkanı olacağını söyledi.

Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, İzmir Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Batur, İzmir Esnaf Odası Başkanı Yalçın Ata, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda esnaf tarafından sıcak ve samimi bir ortamda karşılandı. Ata, esnafın Başkan Batur'un yanında olduğunu belirterek, "Ne kadar esnafımız varsa, 30 ilçemiz ve merkezimiz dahil olmak üzere, bu çıktığınız yolda başarılar diliyor ve yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. Başkan Batur da esnafın sıcak karşılamasına teşekkür ederek, her zaman esnaf dostu belediye başkanı olacağını söyledi.

"BURASI BENİM EVİM GİBİ"

Başkan Batur, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine İzmir Esnaf Odası'yla devam etti. Esnafla bir araya geldiği ziyarette konuşmasına "Evimize hoş geldik. Burası benim evim gibi" diyerek başlayan Batur, "Belediye başkanı olarak 25 senedir bu kentin belleğinde varız. Yıllardır bu kente hizmet etme şeref ve onurunu yaşıyorum. Yaptığımız çalışmaları, projeleri yakinen takip ediyorsunuz. Göreve geldiğim her yerde, her seçim oylarımızı yüzde 25-30 oranında artırarak bu başarıyı yakaladık. Bu başarıyı yakalarken sivil toplum örgütleri, odalarımız, muhtarlarımız ve halkımızla iç içe olmaya çalıştık. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta halkın yanında olan bir belediye başkanlığı yapmaya çalıştım. Onun karşılığını da bugün geldiğim noktada bu beni duygulandıran karşılamayla yaptınız. Esnafımızın değerli oda başkanı, kıymetli ağabeyim Yalçın Ata'ya, tüm oda başkanlarımıza, esnaf kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Demek ki bir şeyler veriyoruz ve karşılığında da halkımız, odalarımız, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz iyi niyetlerini her zaman belli ediyor" diye konuştu.

"BU GÖREV BİZE VERİLİRSE EN YÜKSEK OYLA SEÇİLİRİZ"

Esnaf dostu bir belediye başkanı olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade eden Batur, esnafın ülkenin lokomotifi olduğunu vurgulayarak, "Narlıdere'den başladığımız bu serüvende beni Konak'ta da sınadınız. Sınavdan geçtiysek eğer, sizlerin desteğiyle bu göreve talibim ve bu görevi iyi yaparım. Esnafımızın her zaman rahat ulaşabileceği bir başkandım. Öyle bir başkan olmaya da devam edeceğim. Bu görev bize verilirse en iyi şekilde yerine getireceğiz. En yüksek oyla seçiliriz. Bunun garantisini, sizlerden ve vatandaşlarımızın ilgisinden aldığım güçle veriyorum. Sizleri mahcup etmeyecek bir aday adayıyım. Sizlerle omuz omuza çalışmaya hazırım" dedi.

ATA: YANINIZDAYIZ

İzmir Esnaf Odası Başkanı Yalçın Ata ise esnafın Başkan Batur'un yanında olduğunu belirterek, "Ne kadar esnafımız varsa, 30 ilçemiz ve merkezimiz dahil olmak üzere, bu çıktığınız yolda başarılar diliyor ve yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Siz de her zaman bizim yanımızda duruyorsunuz. Yaşadığımız her zorlukta, belediyenin tüm imkanlarıyla bize destek veriyorsunuz. Esnafın başı dara düştüğünde, gerek işgaliye bedelini almayarak gerek destek paketleri dağıtarak bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Sizi sahada, esnafın yanında görüyoruz. Yapabileceğiniz ne varsa yapıyorsunuz. Esnaf dostu bir belediye başkanı olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun."