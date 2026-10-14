Haberler

Kombi ve petekler 2 yılda bir temizlenmezse yüzde 50'ye kadar kayıp yaşanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kombi ve petekler 2 yılda bir temizlenmezse yüzde 50'ye kadar kayıp yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tesisat ve kombi bakım ustası Kürşat Balcan, kombi, petek ve yerden ısıtma tesisatının her yıl veya 2 yılda bir temizlenmesi gerektiğini söyledi. Balcan, temizlik yapılmazsa yaklaşık yüzde 50'ye kadar kayıp yaşanacağını ve kombide ciddi arızaların çıkabileceğini belirtti.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kaloriferler yanmaya başlarken, uzmanlar, hem tasarruf etmek hem de iyi ısınmak için kombi ve peteklerin temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Havaların soğuduğu bu günlerde kombi ile petekler için temizlik ve bakım uyarısı geldi. Başta kombinin temizliği ve bakımı ön plana çıkarken, buna bağlı olarak petek veya yerden ısıtma tesisatının temizliği büyük önem arz ediyor. Kombi temizliği ve bakımı yapılmadığı takdirde düzenli çalışma devre dışı kalırken, peteklerin temizlenmemesiyle birlikte de ısı kaybı kendini göstermeye başlıyor. Yüksek faturalar ödenmesine rağmen tam anlamıyla ısınamayan vatandaşların kombi ve peteklerini temizletmesi gerekiyor.

Temizlik ve bakımın önemine dikkat çeken tesisat ve kombi bakım ustası Kürşat Balcan, kombi ile petek veya yerden ısıtma tesisatının her yıl veya 2 yılda bir mutlak suretle temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Yakıt tasarrufu sağlamak için iki senede bir temizlenmesi, kombilerin bakımı yapılması lazım. Eğer temizlenmezse yaklaşık yüzde 50'ye kadar kayıp yaşanır. Çok para verirsiniz ama ısınamazsınız. Kombi, yerden ısıtma ve peteklerinizi mutlaka temizletmelisiniz. Temizlenmediği takdirde ciddi kayıplara neden olur" dedi. Tesisat içinde oluşan çamur, kum ve benzeri pisliklerin tesisatı tıkadığını ve bu tıkanıklığın kombiye kadar yansıdığını ve verimliliğin ciddi anlamda düşüş gösterdiğine değinen Balcan, temizlik ve bakımın göz ardı edilmesi halinde kombide ciddi arızaların da yaşanabileceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi

Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Canlı yayında transparan bluz krizi! İzleyici ikna olmayınca...

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

Geceye damga vuran görüntü! Aman Lemina görmesin
İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz

Emekli olup çalışanlara kötü haber! Bu parayı alamayacaklar
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki

Halk TV'nin firari patronu hedef gösterdi! CHP'den tepki geldi