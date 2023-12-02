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Kocasinan Belediye Başkanı Engellilere Destek Mesajı Yayımladı

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını ifade ederek; 'Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlarla birlikte oluyoruz' dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını ifade ederek; "Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlarla birlikte oluyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm engellilerin önündeki engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, onların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz. Devletimizin engellilere sunmuş olduğu hizmetleri bizler de daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Unutulmamalıyız ki; hepimiz birer engelli adayıyız. Bundan dolayı Kocasinan'ımızı daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar, "Değerli hemşehrilerim; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sevdiklerinizle beraber sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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