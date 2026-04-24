Kocaeli'nin yeni spor üssü şekilleniyor

Körfez Sevindikli'de inşa edilen dev spor tesisinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kocaelispor'un kullanımına sunulacak proje, kentin sportif altyapısına önemli katkı sağlayacak.

Körfez Sevindikli Mahallesi'nde yapımı süren tesiste ana binanın betonarme imalatları tamamlandı. Böylece projenin güçlü yapısı ortaya çıkarken, tribün ve saha alanlarında imalatlar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tesis tamamlandığında sporcular ve seyirciler için modern ve konforlu ortam sunacak. Ana binada betonarme imalatların tamamlanmasının ardından iç ve dış cephelerde bölme duvar ve sıva uygulamalarına geçildi. Bin 32 seyirci kapasiteli iki tribünün betonarme imalatları planlanan program doğrultusunda ilerliyor. Ayrıca hibrit, doğal ve sentetik zemin özelliklerine sahip 7 çim sahada çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor.

Üst düzey spor altyapısı kuruluyor

Toplam 74 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan, 14 bin 800 metrekare kapalı alana sahip tesis; futbol sahalarının yanı sıra tenis ve basketbol sahalarıyla da hizmet verecek. Projede ayrıca yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna ve fitness salonu gibi birçok donatı yer alacak. Tesis, modern yapısıyla sporcuların performansını artıracak ve sağlıklı antrenman imkanı sunacak. - KOCAELİ

