Kobi Efor Sanayi ve Ekonomi Dergisi'nin Sahibi Yalçın Sönmez Hayatını Kaybetti

Kobi Efor Sanayi ve Ekonomi Dergisi'nin sahibi ve Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Yalçın Sönmez, 6 aydır mücadele ettiği bağırsak hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sönmez, ikindi namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kobi Efor Sanayi ve Ekonomi Dergisi'nin sahibi ve editörü, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Yalçın Sönmez (64), 6 aydır mücadele ettiği bağırsak hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Sönmez için Üsküdar Şakir'in Camii'nde ikindi vaktinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, eşi Dr. Nurdan Sönmez, oğlu Öncücan Sönmez, oyuncu Merve Boluğur, akrabaları, arkadaşları, iş adamları, Kocaeli ilçe organize sanayi bölgesi başkanları katıldı. Ayrıca cenazeye kurum, kuruluşlar ve birçok il ve ilçeden Organize Sanayi Bölgesi başkanları da çelenk gönderdi. Kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Sönmez'in naaşı, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına katılan Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, "Alikahya OSB Başkanımızın vefatı nedeniyle buradayız. Kocaeli Valiliği olarak, Valimiz İlhami Aktaş'ın şahsının ve Valiliğimizin başsağlığı dilekleri için aileyle birlikte olduk. Kocaeli'mizin üreten sanayicilerinden değer verdiğimiz, memleketine faydalı bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Sanayi camiamıza, Kocaeli'mize ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Süver de, "Her ölüm erken ölüm demişler. Yalçın'ın ölümü de erken ölümdü. Yalçın güzel bir iz bırakarak aramızdan ayrıldı. Gazeteciydi. KOBİ camiasına büyük hizmet etti. Küçük ve orta boy esnafa yol gösterdi. Bir Organize Sanayi Bölgesi kurdu. Bunların hepsi onun 60 yıllık hayatındaki kısa ama çok değerli varlıklar olarak anılacak. İyi bir baba, iyi bir aile reisi ve çok iyi bir arkadaş canlısıydı" dedi. - İSTANBUL