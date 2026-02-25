Haberler

Hollanda Kraliyet Havayolları Amsterdam-Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldı

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), 1 Mart itibarıyla Amsterdam-Tel Aviv arasındaki uçuşları geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Şirket, uçuş düzenlemenin ticari ve operasyonel olarak mümkün olmadığını belirtti ve etkilenmiş yolculara alternatif seçenekler sunulacağını duyurdu.

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), 1 Mart itibarıyla Amsterdam- Tel Aviv arasındaki uçuşları geçici olarak askıya aldığını duyurdu. KLM, Tel Aviv'e uçuş düzenlemenin "ticari ve operasyonel olarak mümkün olmadığını" belirtti. Açıklamada, "Etkilenen yolculara kişisel bildirim yapılacak ve uçuş tarihlerini değiştirme veya para iadesi alma seçenekleri sunulacaktır. Gelişmeleri izlemeye ve şartlara göre kararı yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" denildi. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
