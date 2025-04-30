İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı

İstanbullular dikkat! İşte yarın kapalı olacak duraklar
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

Kırşehirli Dağcılar, Demirli Kale Tepe'ye Tırmandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 4 dağcı, 1823 metre yükseklikteki Demirli Kale Tepe'ye tırmanarak doğanın korunması gerektiğine dikkat çekti. Tırmanışları sırasında bölgedeki şelalenin kurumuş olduğunu fark ettiler.

Kırşehirli 4 dağcı, Demirli Kale Tepe'ye tırmandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 4 dağcı, 1823 metre yükseklikteki Demirli Kale Tepe'ye tırmandı.

Şehir merkezinden yola çıkan Kırşehir Dağcılık Federasyonu üyeleri, haritalarda bölgede belirlenen şelaleyi keşfetmek adına yola çıktı. Zirve bölgeye ulaşan dağcılar, su kaynağının bulunduğu bölgede şelalenin kurumuş olduğunu gördü. Yaptıkları tırmanışla doğanın korunması gerektiğine dikkat çeken dağcılar şehirde; Kındam Kule Tepe, Kervansaray Dağları, Çayağzı Bayraktepe Zirve, Ökse Ormanları ve merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş'ın türkülerine konu olan Gönül Dağı tırmanışları gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.