Kırşehirli Dağcılar, Demirli Kale Tepe'ye Tırmandı

Kırşehirli 4 dağcı, Demirli Kale Tepe'ye tırmandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 4 dağcı, 1823 metre yükseklikteki Demirli Kale Tepe'ye tırmandı.

Şehir merkezinden yola çıkan Kırşehir Dağcılık Federasyonu üyeleri, haritalarda bölgede belirlenen şelaleyi keşfetmek adına yola çıktı. Zirve bölgeye ulaşan dağcılar, su kaynağının bulunduğu bölgede şelalenin kurumuş olduğunu gördü. Yaptıkları tırmanışla doğanın korunması gerektiğine dikkat çeken dağcılar şehirde; Kındam Kule Tepe, Kervansaray Dağları, Çayağzı Bayraktepe Zirve, Ökse Ormanları ve merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş'ın türkülerine konu olan Gönül Dağı tırmanışları gerçekleştirdi.