Kırşehir'de Yaz Aylarında Zayıflama Ürünlerine İlgi Artıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte aktarlarda zayıflama çayları ve bitkisel ürünlerin satışında artış yaşandı. Esnaf, vatandaşları sosyal medyada önerilen ürünlerden çok, uzman tavsiyelerine göre hareket etmeleri konusunda uyarıyor.

Yaz aylarında zayıflama ürünlerine rağbet artıyor. Tarihi Uzun Çarşı esnafı aktar Arif Karaboğa, özellikle yaz aylarında zayıflama ve diyet ürünlerine talebin arttığını ifade ederek, "Zayıflatıcı ürünler oldukça fazla. İnsanlar özellikle yaz döneminde bu ürünlere yöneliyor" dedi.

Aktarlardan Özgen Öz ise zayıflama ürünlerini kullanmadan önce mutlaka doktor ya da diyetisyen görüşü alınması gerektiğini vurgulayarak, "Kışın hastalıklara, yaz döneminde ise diyet ve zayıflama ürünlerine rağbet var. Maalesef sosyal medyada anlatılan her ürünün herkeste etkili olabileceği düşünülüyor. Bu çok yanlış" diye konuştu.

"Ananas sirkesi ve matcha çayı revaçta"

Öz, yaz aylarında satışlarında artış gözlenen ürünler hakkında da bilgiler vererek, "Yaz dönemlerinde en çok tercih edilen ürünler diyet ürünleri oluyor. Özellikle ananas sirkesi, sandoloz sakızı ve matcha çayı gibi bitkisel ürünlerin satışlarında ciddi artış var" şeklinde konuştu.

Esnaf, bilinçsiz ürün kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlatarak, vatandaşlara uzman desteği almadan zayıflama ürünlerine yönelmemeleri çağrısında bulundu. - KIRŞEHİR