Kırşehir'de Orman Yangınları Mangal Satışlarını Vurdu

Kırşehir'de Orman Yangınları Mangal Satışlarını Vurdu
Kırşehir'de esnaf, artan orman yangınlarının ardından getirilen yasaklar nedeniyle mangal ve piknik malzemesi satışlarının yüzde 50'ye varan oranda düştüğünü belirtiyor. Esnaflar, doğanın korunmasının önemine vurgu yaparak, kontrollü aktivitelerin sürdürülebilmesi için çözümler geliştirilmesini talep ediyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de esnaf son dönemlerde artan orman yangınlarının ardından getirilen yasaklar ve uygulamalar nedeniyle kentte mangal ve piknik malzemesi satışlarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Esnaflar; geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 50'ye varan düşüş yaşandığını belirtti. Tarihi özellikleriyle bilinen Uzun Çarşı'da hırdavat ve mangal malzemeleri satan esnaflar, orman yangınlarının hem doğaya hem de ticarete zarar verdiğini aktardı. Esnaf Hüseyin Yüksel; 2024 yılı Ağustos ayına kıyasla satışların yarı yarıya azaldığını belirterek, "Son zamanlarda mangal malzemesi satışlarında azalma oldu. Gurbetçi vatandaşların gelişleri satışları arttırmasına rağmen bu yıl orman yangınlarının artmasıyla birlikte insanların mangal yapmaya yönelik ilgisi azaldı. Yasaklar ve duyarlılık da bunda etkili oldu" dedi. Bir diğer esnaf Cengiz Gök ise satışlardaki düşüşün kendilerini üzdüğünü ifade ederek; "Elbette ticari olarak zorlanıyoruz ama ormanların korunması her şeyden önemli. İnsanlık için, gelecek için bu alanların yaşaması gerekiyor. 2024 yılı ile bu yıl kıyaslandığında önemli değişimler var. Esnaf olarak bu durum bizleri hoşnut etmese de bizlerinde ormanları ve orman alanlarını koruması gerekir" şeklinde konuştu.

Esnaflar; hem doğanın korunmasını hem de kontrollü alanlarda mangal gibi aktivitelerin sürdürülebilmesini sağlayacak çözümler geliştirilmesini talep ediyor. Mangal malzemeleri satış oranları kadar şehirde su soğutucuları, semaverler ve seyyar tandır satış oranları da düşüş gösterdi. - KIRŞEHİR

