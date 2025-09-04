Kırşehir'de Emlak Piyasasında Denge Arayışı

KIRŞEHİR (İHA) – Tüm Emlakçılar Danışmanlar Birliği Kırşehir Şube İl Başkanı Zeynal Biçici, konut satışlarının ve kira fiyatlarının piyasa şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirterek, vatandaşların büyük kısmının arsa sahibi olması durumunda binasını kendisinin yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Biçici, piyasaların normale dönmesiyle birlikte satışların da beklenen düzeye ulaşabileceğini ifade etti. Kırşehir'de emlak piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Zeynal Biçici, konut satışlarında maliyet ve kar oranlarının belirleyici rol oynadığını vurgulayarak; "Bir dairenin maliyeti ne kadar ise, ev sahipleri onun üzerine kar payı koyuyor. Mal sahipleri ile müteahhitler de bu kar oranı üzerinden pazarlık yapıyor. Bu durum doğal olarak kiralık ev fiyatlarını da etkiliyor" dedi.

Üniversitelerin açılmaya başlamasıyla birlikte öğrenci hareketliliğinin arttığını belirten Biçici, yeni binalarda kira fiyatlarının yükseldiğini, ancak 10-15 yıllık binalarda kira fiyatlarının düştüğünü söyledi. Eski binalara olan talebin azaldığını ifade eden Biçici, "İnsanlar artık daha çok yeni ve modern daireleri tercih ediyor. Eski binalarda oturmak istemeyenler, yüksek kira bedellerini göze alarak yeni binalara yöneliyor. Bu da piyasada dengesizlik oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Biçici ayrıca, konut sektörünün dengelenmesi için enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini belirtti. - KIRŞEHİR