Haberler

Kırşehir'de Doğal Taşlara Erkek İlgisi Artıyor

Kırşehir'de Doğal Taşlara Erkek İlgisi Artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Kadın Emek Pazarı'nda doğal taş satıcısı Merin Uca Kurutlu, 2025 yılında erkeklerin stres ve kaygı yönetimi için doğal taşlara olan ilgisinin arttığını belirtti. Doğal taşların, özellikle hematit ve kehribarın stres, başarı ve uyku sorunlarına çözüm sunduğu ifade ediliyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir, Kadın Emek Pazarı'nda doğal taş satıcısı, 2025 yılında erkeklerin stres ve kaygı yönetimi için doğal taşlara ilgisinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Doğal taş satıcısı Merin Uca Kurutlu, kadınların yanı sıra artık erkeklerin de doğal taşlara yoğun talep gösterdiğini belirterek, " Stres, başarı, kaygı ve uykusuzluk için çeşitli doğal taşlar kullanıyoruz. Özellikle bu taşların arasına hematit ekliyoruz. Hematit taşını, radyasyon ve sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerden korunmak amacıyla tercih ediyoruz. Çocuklarda başarı için, bebeklerde ise kehribar taşlarını kullanıyoruz. Bu yıl stres ve başarıyı dengelemek amacıyla farklı taşları harmanlayarak özel karışımlar hazırladık. Özellikle erkek kullanıcı sayısında ciddi artışlar gözlemliyoruz" dedi.

Vatandaş Tuba Gül ise stresin günlük yaşamda ciddi sorunlara yol açtığını dile getirerek, "Sinirle birlikte stres patlaması yaşıyoruz. Erkeklerin de kesinlikle doğal taş kullanması gerekiyor. Doğal taşlar rahatlamaya ve dengeye yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

El emeğiyle yapılan doğal taşların psikolojik rahatlama sağladığı iddia edilirken, vatandaşların bu tür ürünlere ilgisi de giderek artıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı

Aman dikkat! TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı

Aman dikkat! TOKİ başvurusu yapmak istedi, binlerce lirasını kaptırdı
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.