Kırşehir'de Çiftçilere Plaket Töreni Düzenlendi

Kırşehir'de tarım sektörüne katkı sağlayan genç ve yaşlı çiftçilere düzenlenen törenle plaket verildi.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, lokal yağışların çiftçiye bazı bölgelerde zarar verdiğini belirterek, "Bu yıl lokal yağışlardan dolayı bazı ürünlerde zarar oluştu. Ancak genel anlamda üretimde büyük bir sıkıntı yaşanmadı" dedi.

Ziraat Odası tarafından düzenlenen programda, genç çiftçiler Kerem Mehmet Altunsaray (18) ve Ülkü Özdemir (22) ile en yaşlı çiftçi Safiye Özbek (70) ile Sabri Maraş'a (79) plaket takdim edildi. Mehmet Altunsaray ve Ülkü Özdemir, babalarından öğrendikleri çiftçiliği üniversite ile destekleyerek geliştirmek istediklerini söyledi.

Program sonunda çiftçilere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - KIRŞEHİR