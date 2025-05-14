Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu

Kritik zirveden detaylar! İkisinin de birbirinden istekleri oldu
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız

Kırşehir'de Çiftçilere Plaket Töreni Düzenlendi

Kırşehir'de Çiftçilere Plaket Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen törende genç ve yaşlı çiftçilere plaket verildi. Ziraat Odası Başkanı, lokal yağışların bazı ürünlerde zarar oluşturduğunu belirtti fakat genel üretimde bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

Kırşehir'de tarım sektörüne katkı sağlayan genç ve yaşlı çiftçilere düzenlenen törenle plaket verildi.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, lokal yağışların çiftçiye bazı bölgelerde zarar verdiğini belirterek, "Bu yıl lokal yağışlardan dolayı bazı ürünlerde zarar oluştu. Ancak genel anlamda üretimde büyük bir sıkıntı yaşanmadı" dedi.

Ziraat Odası tarafından düzenlenen programda, genç çiftçiler Kerem Mehmet Altunsaray (18) ve Ülkü Özdemir (22) ile en yaşlı çiftçi Safiye Özbek (70) ile Sabri Maraş'a (79) plaket takdim edildi. Mehmet Altunsaray ve Ülkü Özdemir, babalarından öğrendikleri çiftçiliği üniversite ile destekleyerek geliştirmek istediklerini söyledi.

Program sonunda çiftçilere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Davutoğlu'nun partisinde bir istifa daha! 2 arkadaşının yanına gidiyor
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.