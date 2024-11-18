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Kırşehir'de Bıçak Bileyiciliği Geleneği Yaşatılıyor

Kırşehir'de Bıçak Bileyiciliği Geleneği Yaşatılıyor
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Kırşehir'de Ziraat Mühendisi Cemal Vural İşeri, tarihi Uzun Çarşı'da babasından öğrendiği bıçak bileyleme mesleğini sürdürüyor. Mesleğinin önemine vurgu yapan İşeri, eski ürünleri tamir etmenin giderek arttığını belirtti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ziraat Mühendisi Cemal Vural İşeri; tarihi Uzun Çarşı'da babasının mesleğini yaşatarak vatandaşların getirdiği bıçakları bileyliyor.

Babası Murat İşeri'den öğrendiği bıçak bileyleme işini sürdüren Cemal Vural İşeri, insanların üniversite eğitimlerini almaları gerektiğini fakat meslek sahibi olmanın da önemli olduğunu söyledi. İşeri; "Tarihi Uzun Çarşı'da bıçak bileylemesi yapıyorum. En yoğun zamanımız Kurban Bayramları. Sezon bitişinde mesleğin devamlılığını sürdürmek için; kalaylama, parlatma ve tamirat işleri yapıyoruz" dedi. Piyasa hareketliliğinden dolayı insanların tamirata yöneldiklerini belirten İşeri açıklamasında; "Ben mesleğimi babamdan öğrendim, babam da dedemden öğrenmiş. Mesleğimiz babadan oğula geçiyor. İnsanlar piyasa hareketliliğinden dolayı evlerindeki eskiyen ürünlerin yenisini almak yerine tamire yöneliyor" diye konuştu.

Talip Gündüz adlı müşteri ise tamiratla birlikte aldıkları ürünleri daha uzun süreli kullandıklarını ifade etti. Kırşehir'de tarihi ile bilinen Uzun Çarşı, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırıldığı alanlardan bir tanesi olarak faaliyet gösteriyor. Zamana karşı yarışan tarihi çarşı, geçtiğimiz dönemlerde modern görünüme kavuşturularak ticaretin şehirde merkezi olma özelliğini taşıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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