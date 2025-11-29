Haberler

Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Ürüşan: "Üretici bu toprağın alın teridir, bereketidir"

Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan: 'Üretici bu toprağın alın teridir, bereketidir'
Güncelleme:
Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, üreticilerin bu toprağın alın teri ve bereketi olduğunu söyledi.

Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, üreticilerin bu toprağın alın teri ve bereketi olduğunu söyledi.

Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin artan yüksek maliyetlere rağmen emeğinin karşılığını alamadığını, Et ve saman fiyatlarının yüksek artışı karşısında enflasyona karşı üreticinin yenik düştüğünü açıklayan Erzurum Kırımızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, "Üreticilerimiz artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorluk çekiyor. Zamlar üreticilerimizi değil kurumsal firmaların kasasını dolduruyor. Bu da üreticilerimizin alın terindeki helal kazancından yoksun bırakıyor. Saman, yem, pancar, arpa fiyatlarına çözüm bekliyoruz" dedi.

'Üretici bu toprağın alın teridir, bereketidir'

Üreticilerin tek umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve destek beklediklerini ifade eden Erzurum Kırımızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulakdir Ürüşan,"Kırmızı et üreticisi emeğinin karşılığını almalı, birlikten güç doğmalı. Üreticilerimizin besi maliyetleri son iki ayda çok arttı. Fiyatlar iki ay önce 4 Bin 500 TL iken, şu anda 9 Bin TL, bazı doğu ve güneydoğu illerimizde bu rakamlar 10 Bin TL'ye kadar ulaştı. Yem fiyatları bu sezonda 650 TL iken, şimdi 850 TL'ye yükseldi. Pancar küspesi fabrika tonu Bin 600 TL ile ile başladı şimdi ise 2 Bin 800 TL'ye çıktı. Üreticilerimiz bu zamlar karşında enflasyona yenik düşüyor. Zamlar üreticilerimizi değil kurumsal firmaların kasasını dolduruyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan devlet yetkililerimizden bu zamlar karşısında acilen tedbir alınmasını öneriyoruz. Kırımızı Et Üreticiler Birliği olarak saman, yem, pancar küsbesi, arpa fiyatlarına çözüm bekliyoruz. Üreticilerimiz maalesef zam hastalığına yakalanan para sevdalılarının arasında eziliyor. Üretici bu toprağın alın teridir, bereketidir. Üretici tek umududur. Bu ülke üreticisi ayakta durursa, bu millet tok olur. Üretici güçlenirse, ülke de güçlenir. Biz emeğin yanındayız, biz üreticinin yanındayız, biz hakkın yanındayız. Tüm üreticilerimizi birlik olmaya davet ediyorum.

'Birlik, alın terine sahip çıkmanın adıdır.'

Üreticilerimizin tek ortak paydası, 'Girdi maliyetimi, emeğimi, alın terimi ve hak ettiğim karı ekleyerek satmak istiyorum' diyor. Birlik, bereketin anahtarıdır; birlik, sesin güçlenmesidir; birlik, alın terine sahip çıkmanın adıdır. Et fiyatları da enflasyona göre belirli bir oranda yükselme trendi gösteriyor. Biz aslında et fiyatlarının bu denli yükselmesini de istemeyiz. Tüketicimizin de ucuz yemesini isteriz. Ama maalesef enflasyonumuz yüksek olunca zorlu bir dönemle karşı karşıyayız. Zaten bizim üreticimiz de ham madde fiyatları, yem fiyatları ve diğer bütün girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı kendini koruma altına almak için yüksek fiyata satmak zorunda. Bunda hiçbir üreticinin suçu, günahı yoktur. Önümüzdeki süreçte et fiyatları yükselir mi! önümüz ramazan ayı, devletimiz bu fiyatlar karşısında acilen önlem almasını temenni ediyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tek temennimiz inşallah iyiye doğru gider" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
